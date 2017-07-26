Последнее обновление: 26.07.2017 16:22

Беларусь не пускает к себе украинские телеканалы

Власть Беларуси постоянно препятствует предоставлению разрешения на вещание украинских телеканалов на территории Беларуси, хотя на севере Украины вещают белорусские каналы, которые, по существу, являются российскими. Об этом заявил в интервью Укринформу бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

“Еще в свое время сколько я не просил, что давайте решим вопрос, ну хотя бы “5 канал” пусть зайдет в Беларусь. Его туда не впускают. То есть в Беларуси нет ни одного украинского канала, хотя технически это элементарно. Зато Украина пропускает в северной части все эти так называемые кастрированные будто белорусские каналы, а на самом деле это - российские каналы”,- отметил Безсмертный.

По его словам, весь белорусский эфир - это эфир НТВ, ОРТ: "Вы ничего не увидите, кроме российского. И хотя оно там названия: НТВ-Беларусь, ОРТ-Беларусь и др., там идут такие каналы, как "Звезда" и т.д.”.

По убеждению дипломата, если Украине и Беларуси начинать строить систему отношений в этом плане, “то надо сесть и сказать: давайте так - мы ваши, белорусские, пускаем, только не российские, а ваши белорусские, а вы, пожалуйста, - наши”.

Отдельно Безсмертный указал на отношение в Беларуси к тем гражданам страны, которые воюют на стороне Украины на Донбассе, и тем, которые воюют на стороне России: “Так вот, всячески гонимы и преследуемы семьи и те люди, которые воюют на стороне Украины, и всячески поддержаны и обласканы те, что воюют на стороне России”.

Как считает экс-посол в Беларуси, через российскую пропаганду белорусы начинают все хуже относиться к Украине.

“А теперь представьте себе, что рядовой белорус более трех лет находится под таким прессом. Очевидно, что на уровне обывателя мы уже давным-давно, давайте скажем прямо, и не братья, и не друзья и даже не соседи. Это мягко я сказал. Если хотите понять, включите там русский канал и попробуйте выдержать в течение нескольких минут, я уже про время не говорю. А они это все должны слушать. Все это совковое кино и все что связано с этим. Потом - школа, история, учебники, книги, радио, телевидение, эфир. Далее - абсолютно сепарированные социальные сети... И то, что белорус по натуре партизан от рождения, и это прекрасно понимаю, но при такой информационной обработки этот партизан в крайнем случае будет воевать за себя, но он в большинстве своем за украинца не пойдет”, - заявил Безсмертный.

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