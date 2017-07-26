Украина полностью прекратила поставки электроэнергии в Донбасс

Украинские энергетики прекратили подачу электричества на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава которой, Александр Захарченко, в июле 2016 года объявил о создании Малороссии.

Как сообщил на своей странице в сети Facebook временно исполняющий обязанности главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, питание было отключено в полночь 26 июля 2017 года. По его словам, с этого момента потребители из ДНР и Луганской народной республики (поставки энергии в ЛНР Украина прекратила еще в апреле 2017 года) полностью лишены возможности получать электричество, выработанное на подконтрольной официальному Киеву территории.

«Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, иных производителей на неподконтрольной территории, а также поставок из Российской Федерации, что ведутся по линиям, которые исключены из числа межгосударственных, перетоки по ним не учитываются в общем сальдо «Украина — Россия — Беларусь», - пояснил Ковальчук.

Поставки на территорию ЛНР украинское «Луганское энергетическое объединение» прекратило в ночь на 25 апреля 2017 года. Глава компании Владимир Грицай тогда объяснил отключение «астрономическим» долгом потребителей из ЛНР, размер которого он оценил в 5 млрд гривен ($193,4 млн), а ежемесячный объем поставок — в 300 млн гривен.

Комментируя начало энергетической блокады ЛНР, полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что «в рамках гуманитарной поддержки» правительством России принято решение о начале поставок электроэнергии с российской территории. Однако кто будет оплачивать стоимость этих поставок Грызлов не сказал.