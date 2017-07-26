UniCredit сообщил о кибератаках, затронувших 400 тысяч клиентов

Итальянский банк UniCredit сообщил, что за последние 10 месяцев хакеры совершили на него две атаки, получив доступ к данным порядка 400 тысяч клиентов в Италии, что стало крупнейшей утечкой данных среди ведущих банков этой страны.

Атаки, которые произошли в сентябре и октябре 2016 года, а затем в июне и июле 2017-го, не привели к краже паролей, однако преступники могли получить доступ к личным и банковским данным клиентов, заявил UniCredit.

Хакеры осуществили атаки через внешнего коммерческого партнера, которого UniCredit не назвал. Банк также не сообщил, как киберпреступники получили доступ к данным и когда кредитору стало известно о первом взломе.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что банку стало известно об утечке данных в понедельник или во вторник.

"Банк сразу же принял все необходимые меры для предотвращения повторения подобных взломов", - сообщил UniCredit, добавив, что уведомил о произошедшем правоохранительные органы.

Глава IT-подразделения UniCredit Даниэле Тонелла сказал, что данные, к которым получили доступ взломщики, не дадут им возможности осуществить какие-либо финансовые транзакции.

"Мы не знаем, для чего они получили доступ к этим данным", - сказал он Рейтер, добавив, что банку также не известно, кто стоит за атаками.

Акции UniCredit к 13.20 МСК дешевели на 0,9 процента.