В США приравняли блокчейн-ICO к выпуску обычных акций

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение участникам рынка, в котором указала, что операции, проводимые с помощью технологии блокчейн («первичное размещение коинов» и «продажа токенов» — ICO), обязаны соответствовать федеральным законам о ценных бумагах. Об этом говорится в сообщении комиссии, размещенном на ее сайте.

Токены — цифровые аналоги акций при блокчейн ICO.

«Федеральные законы о ценных бумагах применяются к тем, кто выставляет на продажу и продает ценные бумаги в США, независимо от того, является ли организация-эмитент традиционной компанией или децентрализованной автономной организацией, независимо от того, покупаются ли эти ценные бумаги с использованием долларов США или виртуальных валют, и независимо от того, распространяется ли они в сертифицированной форме или через регистрационную технологию», - говорится в сообщении.

SEC признала, что токены, которые продавались виртуальной организацией The DAO («Децентрализованная автономная организация») являются ценными бумагами и, таким образом, подпадают под действие существующего в этой области законодательства. DAO — децентрализованный венчурный фонд, управление которым осуществляется автоматически с помощью программного обеспечения.

Эмитенты токенов, использующие блокчейн, должны регистрироваться в регулирующих органах. Те, кто будет проводить подобные операции без регистрации, могут понести ответственность за нарушение, отмечается в сообщении комиссии.

Регистрация «виртуальных» инвесторов нужна для того, чтобы при операциях были обеспечены все надлежащие раскрытия информации, а сами они «подлежали нормативному контролю для защиты инвесторов».

Такое решение комиссия приняла после расследования в отношении The DAO на предмет нарушения законодательства в сфере ценных бумаг. Организация не регистрируясь продавала и выставляла на продажу токены в обмен на криптовалюту Ether. При этом The DAO описывалась как краудфандинговый проект, но законодательству в этой сфере, по версии SEC, не соответствовала.

«Инновационная технология в основе этих виртуальных сделок не освобождает предложения по ценным бумагам на торговых площадках от соответствия нормативной базе», — заявила директор подразделения SEC по правовым вопросам Стефани Авакиан.

Проект DAO провел свое ICO в 2016 году. Среди учредителей был создатель Ethereum канадский программист Виталик Бутерин. Это был первый случай в истории криптовалют, когда организация привлекла таким образом $152 млн. Однако вскоре после успешного краудфандинга DAO подвергся хакерской атаке, в результате которой была украдена почти треть собранных средств.

После истории DAO количество выходов на ICO стало расти. Например, разработчик языка JavaScript и сооснователь Mozilla Брендан Эйк привлек через механизм ICO $35 млн для работы над новым браузером Brave. Для этого Эйк создал токен, который назвал Basic Attention Token, или BAT. Более 1 млрд таких монет были проданы за 156 тыс. единиц криптовалюты Ethereum (на момент написания материала курс криптовалюты — $196).

Издание TechCrunch считает, что решение комиссии станет «ударом«для стартаперов, которые использовали ICO как альтернативный способ привлечения средств.