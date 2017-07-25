Бойкотирующие Катар страны расширили свой "черный список"

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет добавили в общей сложности 18 человек и организаций в так называемый "террористический список" за связи с Катаром, сообщило саудовское агентство SPA.

Речь идет о девяти организациях и девяти лицах, "прямо или косвенно связанных с катарскими властями" и "поддерживающих терроризм". В список попали три организации из Йемена, шесть ливийских компаний, трое подданных Катара, трое граждан Йемена, гражданин Кувейта и два ливийца.

"Мы рассчитываем, что катарские власти примут дальнейшие шаги и в судебном порядке привлекут к ответственности террористические группировки и людей", - говорится в совместном заявлении четырех стран.

Ранее арабская "четверка" опубликовала список из 59 человек и 12 организаций, которые, по их мнению, поддерживают терроризм.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.