Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным в России

Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов.

Из списка вещей, которые пассажир может взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Бесплатно по-прежнему можно будет провезти дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание для ребенка.

Пассажиры, купившие возвратные билеты, смогут бесплатно взять с собой не менее десяти килограммов багажа. При этом авиакомпании обязаны сообщать об условиях перевозки вещей до покупки билета на самолет.

Проект изменений в федеральные авиационные правила был размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что они вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

Накануне комитеты по экономической политике и законодательству Совфеда отклонили документ, отметив, что введение нормы о платном багаже может привести к удорожанию билетов. Позднее комитет по экономической политике все же поддержал законопроект. Также ряд депутатов предложил отложить обсуждение документа из-за отсутствия на него отзывов общественных организаций. Ранее законопроект одобрила Госдума.