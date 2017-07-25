В ряде стран распространилась банковская вирусная программа BankBot

Антивирус Dr.Web предупредил о распространении банковской вирусной программы BankBot, которой заразились смартфоны на Android в десятках стран.

Как пишут разработчики Доктор Веб в своем блоге, троянец Android.BankBot.211.origin заставляет пользователей предоставить ему доступ к специальным возможностям (Accessibility Service), сообщает Liga.net.

"С их помощью вредоносная программа управляет мобильными устройствами и крадет конфиденциальную информацию клиентов финансовых организаций ", - отмечает издание.

Android.BankBot.211.origin распространяется под видом безобидных приложений, например, проигрывателя Adobe Flash Player, пишут разработчики.

Сначала вирус атаковал только жителей Турции, но теперь угрожает пользователям десятков стран.

Вирус может демонстрировать фальшивые окна для входа в системы интернет-банкинга, платежные системы и магазин Google Play.

Кроме того, вирус может похищать логины, пароли и другую аутентификационную информацию.