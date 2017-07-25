Китай укрепляет границу с КНДР из-за опасений конфликта

Китай укрепляет свою границу с КНДР, протяженность которой составляет около 1400 км, готовясь, таким образом, к возможному кризису в КНДР, в том числе к возможному авиаудару США по территории Северной Кореи. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на китайские официальные правительственные и военные порталы.

Так, китайские власти привлекли к охране границы дополнительные силы, а также установили круглосуточное видеонаблюдение за границей с помощью беспилотников. Кроме того, были возведены бункеры для защиты местного населения от химического и ядерного оружия.

Некоторые военные формирования на границе были передислоцированы и модернизированы, также были проведены учения Спецназа и ВДВ. В июне прошли учения боевых вертолетов, а в июле наземных подразделений, которые были переведены к границе из Восточного Китая и перевооружены.

Министерство обороны Китая в ответ на запрос WSJ заявило, что Вооруженные силы страны поддерживают «нормальное состояние боеготовности» на границе. При этом сообщения об отправки дополнительных подразделений к границе они опровергли.

Китай неоднократно выступал против военного решения проблемы КНДР. По словам американских и китайских экспертов, опрошенных газетой, тем не менее Пекин готовится к возможным экстренным ситуациям, включая экономический коллапс в КНДР, ядерный удар по Северной Корее или военный конфликт. В то же время модернизация и изменения в структуре подразделений могут быть связаны с масштабной реформой Вооруженных сил, которая проводится в Китае.

Приготовления Китая к экстренным ситуациям касаются не только создания «буферной зоны на севере и контроля за границей», цитирует газета бывшего сотрудника американской военной разведки в Восточной Азии Марка Козада. По его мнению, Китай также готовится к возможным кризисам на Тайване и в Южно-Китайском море, но Корейский полуостров — то место, где конфликт между КНР и США вероятнее всего.

Генерал-майор, старший советник Китайской научной ассоциации международных стратегий Ван Хайюнь в мае в своей статье заявил, что если США атакует КНДР без одобрения Китая, то Пекин будет вынужден ввести войска в КНДР, заметила WSJ. В разговоре с газетой Хайюнь заявил, что в своей статье не говорил от лица китайских военных. В то же время он заметил, что Пекин не может допустить, чтобы «пламя войны» задело его территорию.

США не исключают возможности военного конфликта с КНДР, однако для вынуждения страны прекратить ядерную программу разрабатывают дипломатические и экономические меры. Северокорейская ядерная программа требует «решительного ответа», а терпение Вашингтона иссякло, заявлял президент США Дональд Трамп 30 июня. Несмотря на это, КНДР продолжает пуски баллистических ракет, последняя из которых была запущена 4 июля. В Вашингтоне ее признали межконтинентальной, допустив, что она может долететь до Аляски.