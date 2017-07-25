Последнее обновление: 25.07.2017 13:09

Спецпредставитель США выступил за поставку оружия Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в военной операции в Донбассе силовикам, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Оборонительные вооружения, те, которые позволят Украине защитить себя и вывести из действия танки, например, могут на самом деле помочь (ВСУ) остановить Россию, угрожающую Украине", - заявил Волкер в интервью телерадиокорпорации.

Спецпредставитель отметил, что "это вопрос дальнейших обсуждений и решений" и сложно прогнозировать, когда он может быть решен.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что решение о поставке на Украину оборонительных вооружений могут принять в течение нескольких месяцев. Он назвал такой шаг "политическим выбором".

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