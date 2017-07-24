Порошенко заявил о важности введения на Донбасс миссии ООН

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонной конференции в "нормандском формате" отметил важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

"Петр Порошенко подчеркнул важность введения на Донбасс миротворческой миссии ООН", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Накануне переговоров президент Украины отметил, что во время телефонной конференции лидеров стран "нормандской четверки" в понедельник будет требовать немедленного и реального обеспечения режима прекращения огня на востоке Украины. А в случае невыполнения - ужесточения санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита "Большой семерки".