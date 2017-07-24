Японцы разрабатывают чистую энергию для олимпийского огня

Группа японских компаний планирует обеспечить экологически чистую технологию для Токийских Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году.

Над тем, чтобы изыскать метод горения факела и чаши с олимпийским огнем с использованием безуглеродистого чистого водорода, работают компании Тойота, Тосиба и компания по изготовлению индустриального газа Иватани, сообщает NHK.

По словам источников, эта группа занимается разработкой факела для эстафеты олимпийского огня и безопасной поставки водорода для чаши.

Водород используется для автомобилей на топливных элементах. Правительство Японии помогает в разработке источников чистой энергии, однако проблему представляют высокие затраты.