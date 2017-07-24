ЕС готов реагировать на односторонние меры США против РФ

Евросоюз готов принять ответные меры против США в том случае, если Белый дом введет в отношении РФ санкции, не согласовав их с Брюсселем. Об этом в понедельник пишет The Financial Times со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении издания и подготовленный к заседанию Еврокомиссии.

Новые санкции готовятся Конгрессом в Вашингтоном в связи с возможным вмешательством России в кампанию по выборам президента США в 2016 году, напоминает газета.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал к скорейшей разработке варианта ответных действий на тот случай, если антироссийские санкции, возможность введения которых обсуждается Конгрессом США, затронут европейские энергетические или какие-либо другие компании. Как говорится в документе, Брюссель "должен быть готов действовать в течение нескольких дней", если Вашингтон примет решение о штрафных мерах "без учета проблем ЕС".

Одним из вариантов действий Брюсселя, сказано в докладе, было бы потребовать от администрации президента США Дональда Трампа "публичных или письменных заверений" в том, что новые санкции против РФ не затронут интересы ЕС. В соответствии с другими вариантами Брюссель не исключает возможность ограничений действия американских штрафных мер на территории ЕС в соответствии с европейским законодательством или принятия встречных мер, отвечающие нормам ВТО.

Обеспокоенность ЕС вызвана тем, пишет далее FT, что ограничительные меры, введенные Белым домом против Москвы, могут затронуть европейские энергетические компании, участвующие в совместных с Россией проектах, в частности, в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Американские энергетические компании также высказались против введения новых штрафных санкций против России, заявив, что это навредит деловым интересам США и даст преимущество российским фирмам.

Ранее Еврокомиссия предостерегла США от одностороннего ужесточения экономических ограничительных мер против России. Этот шаг может иметь непредсказуемые и далеко идущие последствия для экономики и особенно для энергетического рынка Европы, было сказано в сообщении Еврокомиссии, опубликованном в субботу, 22 июля. Брюссель обеспокоен результатами голосования в Конгрессе по законопроекту о новых санкциях против РФ, Ирана и КНДР, которое должно состояться 25 июля.