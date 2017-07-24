Последнее обновление: 24.07.2017 12:30

Глава ОПЕК рассказал о первых итогах переговоров в Санкт-Петербурге

Глава Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо в интервью телеканалу РБК подвел первые итоги переговоров по нефти в Санкт-Петербурге.

По его словам, именно в России эксперты впервые посмотрели на первые шесть месяцев года, проанализировав данные о производстве нефти за этот период.

«Результат — он превосходный. И ОПЕК, и не входящие в организацию страны в целом сохраняют приверженность соглашению о сокращении добычи», - подчеркнул Баркиндо.

Глава картеля также заявил о том, что именно в Санкт-Петербурге была достигнута договоренность «постоянно сверять часы».

Официальная министерская встреча шести стран (России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана) по вопросу о добыче нефти должна в понедельник пройти в Санкт-Петербурге. Однако уже в субботу в городе состоялась встреча экспертов технического комитета с участием представителей Ливии и Нигерии. Она прошла под руководством Баркиндо.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование