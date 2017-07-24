Последнее обновление: 24.07.2017 12:30

Российские военные подразделения начали прибывать в Беларусь

В рамках подготовки к совместным стратегическим учениям вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017» состоятся совместные специальные учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового и материально-технического обеспечения вооруженных сил двух стран.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ, с 23 июля для участия в учениях в Беларусь начали прибывать подразделения материально-технического снабжения Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

"Белорусским и российским военным необходимо будет совместно подготовить пункты и средства поддержания соединений, воинских частей и организаций тылового, технического обеспечения вооруженных сил, а также оборудовать районы практических действий войск", - говорится в официальном сообщении Минобороны.

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