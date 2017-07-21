Последнее обновление: 21.07.2017 16:05

Лукашенко предложил Киеву организовывать гуманитарные конвои в Донбасс

Минск и Киев могут совместно организовывать гуманитарные конвои в Донбасс через подконтрольную Киеву территорию. Об этом заявил Лукашенко в Киеве журналистам по итогам встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы много говорили о сотрудничестве в интересах Луганской и Донецкой областей. Мы поставляем гуманитарную помощь в эти области, мы хотели бы работать без посредников и по наикратчайшему пути – через Украину. Просил Петра Алексеевича, если будет какой-то интерес и у нас совпадут эти гуманитарные конвои, чтобы мы это сделали вместе: люди ведь наши, делить нечего", - сказал Лукашенко.

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