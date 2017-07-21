Почти 90% опрошенных топ-менеджеров в Германии поддерживают Меркель

Немецкая политическая и промышленная элита хочет видеть действующего главу правительства ФРГ Ангелу Меркель на посту канцлера по итогам выборов в бундестаг, которые состоятся 24 сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung и журнала Capital социологическим институтом IfD.

В опросе участвовали 521 руководитель фирм и организаций в сфере экономики, политики и управления. Согласно его результатам, 87% топ-менеджеров высказались в поддержку кандидатуры Меркель на пост канцлера ФРГ.

Только 12% заявили, что голосовали бы в случае прямых выборов канцлера за кандидатуру лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца. По мнению 30% опрошенных, Щульц определяет курс своей партии, 17% видят в нем потенциал "напористого лидера", 19% указали на его компетентность. Меркель лидирует по всем этим показателям — у нее порядка 80% поддержки по каждому пункту.

При этом 65% опрошенных заявили, что хотели бы видеть участниками следующего коалиционного правительства партию Меркель — Христианско-демократический союз, ее баварского союзника, партию Христианско-социальный союз, и либералов из Свободной демократической партии (СвДП) во главе с Кристианом Линднером. При этом реальное выдвижение коалиции ХДС/ХСС и СвДП прогнозируют 38% топ-менеджеров, 39% считают, что это будет продолжение "большой коалиции": ХДС/ХСС и СДПГ.

По поводу политики нового кабинета министров, который будет создан по итогам выборов 24 сентября, 71% топ-менеджеров полагают, что ее центральными темами должна стать цифровая экономика и распространение "быстрого" интернета. Среди других важных вопросов — изменения в образовательной политике, дорожное строительство, налоговая и энергетическая политика. Три четверти опрошенных заявили, что уверены в продолжении экономического роста Германии, около 80% считают, что будущее ЕС скорее оптимистично.