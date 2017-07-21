Эмир Катара издал "антитеррористический" декрет

Власти Катара приняли решение изменить антитеррористическое законодательство. Эмир страны шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подписал соответствующий декрет в четверг, сообщает Al Jazeera.

"В нем, в частности, дается определение таких терминов, как "террорист", "террористический акт", "террористические организации", "замораживание активов" и "финансирование терроризма", - отмечается в сообщении.

Декрет также предусматривает создание двух списков - физических лиц и организаций, - которые имеют связь с террористической деятельностью, передает информагентство AFP. Документ предоставляет обвиняемым в терроризме право на защиту в суде. Подписанный эмиром документ вступит в силу сразу после публикации в официальной прессе.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани издал декрет вскоре после того, как 11 июля Катар и США подписали меморандум о борьбе с финансированием терроризма, в котором Катар обязался предпринять шаги для борьбы с терроризмом.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливия, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром. Кроме того, правительство Иордании приняло решение уменьшить уровень своего дипломатического представительства в Катаре.

Основная претензия этих стран - поддержка катарской властью исламских террористов, против которых борется коалиция государств под руководством США. Некоторые страны разорвали также экономические отношения с Катаром. В Дохе назвали эти обвинения безосновательными.

Позднее арабские страны, которые разорвали с Катаром дипотношения, передали Дохе список из 13 требований, которые нужно выполнить для прекращения эмбарго и нормализации отношений.

От Катара, в частности, требовали разорвать отношения с Ираном, радикальными группировками, закрыть канал "Аль-Джазира" и компенсаций, сумма которых, впрочем, была неопределена.

В свою очередь Катар назвал неприемлемыми и невыполнимыми требования, выдвинутые арабскими странами для отмены бойкота.