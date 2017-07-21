Парламент Молдовы утвердил декларацию о выводе российских миротворцев

Парламент Молдовы утвердил декларацию о выводе с территории страны российских военных, входящих в миротворческий контингент.

"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор)", - сказал спикер палаемнта Андриан Канду.

Депутаты от фракции Партии социалистов покинули зал заседаний в знак протеста.

"Этот проект – провокация против попыток исправить ситуацию и отношениях с Приднестровьем, предпринятых президентом Молдовы Игорем Додоном. Это совершенно неуместно", - заявил депутат-социалист Влад Батрынча.

По словам демократа Мариана Лупу, декларацию парламента о выводе российских войск с территории Молдовы поддержали большинство законодателей, а именно от фракций Демократической партии, Либерально-демократической, Либеральной партии и группы Народно-европейской партии.

Как отметил Лупу, этот документ – декларация, политическое мнение, а не законопроект. Исходя из этого, никаких юридических последствий он не несет.

"Подчеркиваю, что это не закон. Если вы обратите внимание на текст этого проекта декларации, то увидите, что он подчеркивает независимость, суверенитет и нейтралитет Молдовы", - сказал Лупу. Он добавил, что "сегодня исполняется 25 лет с момента подписания соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе".

В 2017 году году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной Приднестровской Молдавской республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.