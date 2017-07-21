Каждый второй запрос на удаление информации из Google поступает из России

В 2016 году число запросов в Google от госорганов РФ, органов правопорядка и полиции на удаление противоправного контента выросло на 478%, до 13,2 тысяч. Об этом говорится в отчете Transparency Report компании Google.

Запросы из России составили более половины от всех запросов на удаление контента, полученных Google со всего мира: госорганы всех остальных стран суммарно направили в американскую IT-корпорацию только 9,3 тыс. запросов на ограничение доступа к противоправной информации.

85% российских запросов были направлены с целью обеспечения "национальной безопасности", следует из отчета. Еще 5% запросов касались "критики представителей власти", 2% были связаны с пропагандой суицида и другими нарушениями законодательства.

Google удовлетворил 74% российских заявок — упомянутые в них ресурсы были заблокированы или удалены.