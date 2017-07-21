В Грузии презентовали концепцию проекта туристической зоны мирового уровня, которая будет расположена на крупнейшей ГЭС на Южном Кавказе – Ингури.

Туристическая инфраструктура плотины Ингури ГЭС будет включать смотровые площадки, канатную дорогу, научно-познавательный центр, открытое концертное пространство, судоходную инфраструктуру, самый высокий в мире лифт на плотине (280 метров), а также несколько экстремальных аттракционов. Туристическая инфраструктура будет расположена на площади 157 гектаров, пишет Грузия Online.

Инвестиционный объем строительных работ составляет порядка 50 млн лари (около 20,8 млн долларов), для привлечения которых уже начались переговоры с потенциальными инвесторами.

Проектирование туристической зоны, для которой выделено два млн лари (порядка 830 млн долларов), продлится один год. Затем начнутся строительные работы, которые должны полностью завершиться через пять лет.

По предварительным расчетам, туристическая зона Ингури ГЭС в год будет обслуживать порядка 400 тысяч туристов.

Ингури ГЭС, находящаяся близ поселка Джвари, является уникальным техническим и инженерным комплексом. Одной из составляющих частей гидроэлектростанции является плотина, общая высота которой составляет 271,5 м, а длина 728 м. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия с целью развития индустриального наследия Грузии.