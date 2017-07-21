Курсы наличной валюты в банках Минска на 21 июля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,942 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,946 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,013 рубля и составила 2,255 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,248 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 (снизилась на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,29 (снизился на 0,01 рубля).