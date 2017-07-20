Последнее обновление: 20.07.2017 14:57

Курсы наличной валюты в банках Минска на 20 июля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 1,945 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,95 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,242 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,002 рубля и составила 2,248 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,29 (вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3 (не изменился).

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