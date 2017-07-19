Последнее обновление: 19.07.2017 15:32

Курсы наличной валюты в банках Минска на 19 июля 2017 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,003 рубля и составил 1,947 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,004 рубля и составил 1,952 рубля.

Максимальная покупка евро не изменилась и составила 2,245 рубля, минимальная продажа выросла на 0,002 рубля и составила 2,25 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,28 (снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,3 (не изменился).

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