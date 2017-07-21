Мощное землетрясение произошло у берегов Турции и Греции

Мощное землетрясение произошло в Эгейском море у побережья Турции: основной удар стихии пришелся на курортный город Бодрум и греческий остров Кос.

По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился в 10,3 километра от турецкого Бодрума и в 16,2 километра от Коса. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

​После первого толчка в регионе было зафиксировано несколько афтершоков, самый сильный из них имел магнитуду 5,1, передает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Сейсмологи также сообщили о небольшом цунами в Эгейском море.

По предварительным данным, на острове Кос погибли два человека, еще более 120 пострадали. Кроме того, на острове обрушилось несколько ветхих строений. Землетрясение также повредило старинную крепость госпитальеров и минарет мечети.

В турецком Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек. Телеканал NTV сообщает, что люди получили переломы, ушибы и порезы, выпрыгивая из окон зданий.