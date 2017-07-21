Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков

Риск потрясений на рынках облигаций вышел на первое место в списке экстремальных угроз для глобальных финансовых рынков — так называемых хвостовых рисков (tail risks), подразумевающих очень редкие события с разрушительными последствиями. Это показал опрос 179 портфельных управляющих, проведенный банком Bank of America Merrill Lynch в июле.

28% участников ежемесячного опроса назвали крупнейшим риском крах облигаций, 27% поставили на первое место «ошибку в политике Федеральной резервной системы (ФРС) или Европейского центробанка (ЕЦБ)». «Самые большие страхи управляющих — это шок, порожденный рынками облигаций или центральными банками. Слишком много инвесторов видят в ФРС вероятный катализатор негатива», — написал главный инвестиционный стратег BofA ML Майкл Хартнетт.

В прошлом месяце волатильность на мировых рынках облигаций подскочила на фоне спекуляций о том, что ЕЦБ может свернуть свою программу «количественного смягчения» (скупка облигаций) и после того, как ФРС впервые изложила план «нормализации» активов на ее балансе, достигших $4,5 трлн. Инвесторы распродавали американские, немецкие гособлигации и другие госбумаги, а их доходность, соответственно, выросла.

Обвал на рынках облигаций уже назывался крупнейшим «хвостовым риском» в опросах BofA — это было осенью 2016 года. До этого Хартнетт предупреждал, что «эпоха сверхнизких доходностей по облигациям» может подойти к концу.

С начала 2017 года профессиональных инвесторов больше всего тревожила опасность дезинтеграции Евросоюза, а последние месяцы — ужесточение условий кредитования в Китае, где долги компаний и домохозяйств превысили 210% ВВП и власти начали сдерживать рост кредитов. Но в июльском опросе кредитная проблема Китая заняла третье место в числе крупнейших рисков (15%).

Хотя в опросах Bank of America инвесторы рассуждают о рисках событий с малой вероятностью наступления, некоторые такие риски материализовались: в мае 2016 года управляющие называли главным риском Brexit (в следующем месяце британцы проголосовали за выход из ЕС), в июле-сентябре 2016 года они три раза подряд ставили на первое место риск победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.