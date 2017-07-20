Последнее обновление: 20.07.2017 17:36

Минфин США оштрафовал ExxonMobil за "нарушение санкций" по Украине

Министерство финансов США оштрафовало американскую нефтяную компанию EXXON MOBIL на два миллиона долларов "нарушение санкций" по Украине, говорится в заявлении ведомства, размещенном на его сайте в четверг.

Сообщение о штрафе для ExxonMobil размещено на сайте Минфина США. Как отмечается в сообщении, компания и ее дочерние структуры (ExxonMobil Development Co. и ExxonMobil Oil Corp.) нарушили § 589.201 санкционного законодательства, введенного в связи с украинскими событиями. Этот параграф предполагает запрет на сделки с лицами из санкционного списка.

Нарушения с участием компании произошли в период с 14 по 23 мая 2014 года. Тогда руководители структур ExxonMobil подписали восемь соглашений, касающихся нефтегазовых проектов в России. Соглашения, как отмечает Минфин США, были подписаны с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным.

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