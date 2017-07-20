PetroChina поставила в Китай первую партию нефти из стратегических запасов США

Супертанкер Cosrising Lake, зафрахтованный PetroChina, с первой партией нефти из стратегического резерва США на этой неделе разгружается в китайском порту Циндао, говорят источники в отрасли, а также свидетельствуют данные системы слежения за судами в терминале Reuters.

PetroChina в марте приобрела партию сернистой нефти Bryan Mound объёмом 550.000 баррелей из стратегических запасов США за $28,8 миллиона.

По данным Минэнерго США, плотность нефти по API составляет 33,3 градуса, среднее содержание серы – 1,41 процента. Схожие параметры имеют ближневосточные сорта, например, Oman.

После разгрузки в Циндао танкер направится в порт Жичжао для выгрузки около 1 миллиона баррелей американского сорта Mars на Shandong Wonfull Petrochemical – независимый НПЗ в провинции Шаньдун, сообщил источник.

Нефть Mars не входит в стратегический резерв США.

Wonfull не была доступна для комментариев, PetroChina не ответила на запрос Reuters.

Наращивание импорта нефти из Америки продиктовано стратегией Китая, направленной на диверсификацию поставок сырья. Кроме того, интерес к данному сырью объясняется дефицитом предложения тяжёлой нефти со стороны ОПЕК, члены которой вместе с несколькими странами вне картеля ранее договорились сократить добычу ради восстановления баланса на мировом рынке.