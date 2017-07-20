Венесуэла отказалась участвовать в саммите Меркосур

Венесуэла приняла в среду решение не участвовать в саммите глав государств Южноамериканского общего рынка (Меркосур), который пройдет 20-21 июля в аргентинской Мендосе, говорится в сообщении МИД южноамериканской страны.

"Завтра (в четверг) начинается незаконный саммит Меркосур с участием некоторых стран, целью которого является поддержка государственного переворота в Венесуэле", - написал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Венесуэлы Самуэль Монкада.

МИД пояснил, что речь идет об открытом нарушении норм Меркосур и международного права, когда саммит созывается в момент предъявления претензий Каракасом к Аргентине, Бразилии, Парагваю и Уругваю в части нарушения норматива о решении спорных вопросов в рамках Меркосур. Еще в апреле главы МИД стран-основательниц Меркосур на экстренном заседании потребовали от Венесуэлы принять меры для обеспечения реального разделения властей в стране и заявили о возможности активизации так называемого протокола Ушуайи, предполагающего приостановку членства в организации за нарушение демократических норм.

"Это возврат к худшим временам нашего континента. Венесуэла не признает эту встречу", — подчеркнул Монкада. Он также выразил возмущение тем, что впервые за 11 лет не проводится социальный саммит Меркосур, который стал продуктом борьбы социальных движений стран-участниц.

Примечательно, что на саммит приглашен глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хулио Борхес. Он уже подтвердил свое участие во встрече. Наблюдатели отмечают, что с большой долей вероятности одним из главных вопросов в повестке дня может стать ситуация в Венесуэле, где с апреля в протестах погибли свыше 90 человек. Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Венесуэлу (присоединилась в 2013 году). Как полноправное объединение был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.