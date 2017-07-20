Для нуждающихся в I полугодии введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. м жилья, или 33,5%

В первом полугодии для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. м общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.

Как сообщает Белстат, в первом полугодии организациями всех форм собственности построено 22,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 916,5 тыс. кв.м общей площади жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 284,4 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 366,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 519,8 тыс. кв.м общей площади жилья, или 27,1% от общего ввода по республике.-0-