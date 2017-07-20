Последнее обновление: 20.07.2017 14:57

Для нуждающихся в I полугодии введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. м жилья, или 33,5%

В первом полугодии для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 641,7 тыс. кв. м общей площади, или 33,5% от общего объема введенного жилья.

Как сообщает Белстат, в первом полугодии организациями всех форм собственности построено 22,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1 916,5 тыс. кв.м общей площади жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 284,4 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 366,8 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 519,8 тыс. кв.м общей площади жилья, или 27,1% от общего ввода по республике.-0-

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование