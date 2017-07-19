Россия узаконила публичный отказ от украинского гражданства

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении большой пакет поправок, объединенных в один закон по вопросам гражданства, среди поправок - упрощенное гражданство РФ для украинцев.

Депутаты Госдумы поддержали поправку об упрощенном получении украинцами гражданства РФ на основании нотариально заверенного отказа от гражданства Украины. Поправка не предусматривает публичного отказа от украинского гражданства, отказ оформляется только документально.

По словам российской стороны, поправка якобы направлена на решение проблем украинцев (по разным данным от 600 тысяч до 1 млн человек), которые ищут в России убежища от конфликта на Донбассе.