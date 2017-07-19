Глава МИД Германии прерывает отпуск из-за нового скандала с Турцией

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль прерывает отпуск и возвращается в Берлин в связи с новым резким ухудшением двусторонних отношений с Турцией, спровоцированным на этот раз арестом немца, активиста-правозащитника Петера Штойдтнера. Об этом сообщил официальный представитель МИД Мартин Шефер.

"Министр Габриэль прерывает летний отпуск и возвращается в Берлин для проведения консультаций с экспертами и выработки позиции", - сказал Шефер.

Между тем в МИД ФРГ вызван посол Турции в связи с арестом в его стране Штойдтнера и еще пятерых сотрудников Amnesty International. По утверждению министерства, турецкому дипломату было "коротко и ясно" доведено, что такие действия непонятны и неприемлемы и передано требование немедленного и безусловного освобождения правозащитников, а до того – консульского доступа.

Всего, по данным Шефера, в Турции в настоящее время за решеткой пребывает "по политическим мотивам" 9 граждан ФРГ, из которых четверо имеют двойное гражданство; при этом к троим арестованным не пускают немецкого консула.

Усугубляет немецко-турецкие отношения также факт, что турецкие власти передали ФРГ список подозреваемых Анкарой в связях с терроризмом, в котором фигурируют немецкие фирмы и бизнесмены, в общей сложности 68 имен и названий, среди которых и такие известные как Daimler и BASF. В Берлине этот список называют "абсурдным и смехотворным".

Федеральное правительство осудило арест Петера Штойдтнера и других активистов-правозащитников в Турции и требует скорейшего его освобождения.

Петер Штойдтнер вместе с руководительницей турецкого отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер и еще четырьмя правозащитниками будут по решению суда находиться под стражей до окончания следствия. Их задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". Правозащитникам инкриминируют поддержку неназываемой террористической организации.