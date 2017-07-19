Экс-президенты Польши заявили о начале диктатуры в стране

Три экс-президента Польши считают, что реформа судебной системы, которую пытается провести в Польше правящая партия “Право и Справедливость” (PiS) Ярослава Качиньского, является путем к диктатуре.

С соответствующим открытым обращением к польскому обществу под названием “Мы гражданки, мы граждане” выступили Лех Валенса, Александер Квасьневский, Бронислав Коморовский, а также ряд общественных и политических деятелей страны, информирует Wyborcza.pl.

"Мы, граждане, несмотря на разницу взглядов между нами, несмотря на партийную принадлежность, поднимаемся на защиту наших прав. Поднимаемся ради гражданской солидарности, которая родилась с крупнейшего в истории Европы мирного восстания, польского августа 1980 года. Мы боремся, поскольку проигранный бой за Верховный суд будет началом неограниченной тирании и диктатуры нынешнего правительства", - идет речь в обращении президентов и активистов.

Как отмечают авторы обращения, они "вместе объединяются в борьбе против Качиньского, поскольку будущие поколения не простят грех равнодушия и трусости".

Как информировало агентство, партия "Право и Справедливость" (PiS) пытается провести судебную реформу в Польше, инициируя изменения в три закона - о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. Партия власти убеждена, что реформа приведет к излечению судебной ветви власти от патологий, а оппозиция и большинство судейского корпуса настаивают, что таким образом уничтожается независимость судов.

В свете протестов президент Польши Дуда заявил, что наложит вето на закон о Верховном суде, если не будут учтены его поправки к этому законопроекту, а также к закону о Национальном судебном совете. В PiS задекларировали, что поправки президента будут учтены.

В Сейме в среду продолжится рассмотрение законопроекта о Верховном суде страны.