Визит Лукашенко в Украину подтвержден официально

Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину, сообщила его пресс-служба.

Согласно информации, программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате «один на один» и в расширенном составе.

"Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Одной из тем встречи также станет урегулирование конфликта на востоке Украины. А. Лукашенко и П. Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.