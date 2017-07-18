Последнее обновление: 18.07.2017 18:30

В США обсуждают поставки оборонительного вооружения в Украину

Решение о поставке в Украину оборонительных вооружений может быть принято в течение нескольких месяцев, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

В ходе слушаний в сенате во вторник Сельву спросили, какое именно вооружение может быть поставлено Украине.

"Эти дискуссии продолжаются. Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на этот вопрос. Но мы выступаем за летальные средства, такие как противотанковые вооружения. То есть не танки и не наступательное вооружение, а оборонительное", - сказал генерал.

Он уточнил, что этот вопрос обсуждают Комитет начальников штабов и европейское командование США. В ходе слушаний он назвал решение о поставках летальных видов вооружения в Украину "политическим выбором".

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование