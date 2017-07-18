Суд в Гааге обязал РФ выплатить 5,4 млн евро по делу Arctic Sunrise

Международный трибунал постановил, что Россия должна выплатить Нидерландам 5,4 миллиона евро по делу Arctic Sunrise, сообщается на сайте Постоянной палаты третейского суда.

Эта сума включает почти 1,7 миллиона евро компенсации за ущерб судну, 600 тысяч евро компенсации команде за нематериальный и 2,5 миллиона евро за материальный ущерб.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в 2015 году вынесла решение по иску Нидерландов, согласно которому Россия должна выплатить компенсацию голландской стороне по делу о задержании судна Arctic Sunrise. В российском МИД заявили, что Москва изучит вердикт арбитража, но считает, что он не имеет юрисдикции по этому делу.

Активисты Greenpeace 18 сентября 2013 года попытались подняться на платформу "Приразломная" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники с вертолета высадились на борт их судна Arctic Sunrise и отбуксировали его в Кольский залив. Были арестованы 30 человек.

После акции на "Приразломной" было возбуждено уголовное дело о пиратстве, однако позже статью изменили на "хулиганство". В декабре 2013 года активистов отпустили по амнистии, приуроченной к 20-летию Конституции России.