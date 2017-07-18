Лукашенко собрался в Киев

Лукашенко 20 июля намерен совершить визит в Украину. Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на заседании межправительственной украинского-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества 18 июля.

"Важно, что через два дня состоится визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", - рассказал Семашко.

По его мнению, Петр Порошенко и Александр Лукашенко будут довольны результатами 25 заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии.

Ожидается, что 20-21 июля в Киеве пройдет бизнес-форум и заседание украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества.

Официально пресс-служба Лукашенко о визите в Украину пока не сообщала.