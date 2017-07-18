Ереван отверг идею придать русскому языку статус государственного

Русский язык не получит в Армении статус официального, в повестке Еревана этот вопрос не стоит. Об этом в беседе со Sputnik Армения заявил председатель постоянной парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

Ранее сообщалось, что на встрече с председателем парламента закавказской республики Арой Баблояном спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Еревану закрепить официальный статус для русского языка в законодательстве страны, чтобы национальные водительские права могли быть признаны на территории России.

"Русский для нас – язык всемирного значения, но в нашей повестке нет и не будет вопроса о придании русскому языку статуса официального и закреплении его в Конституции", - сказал Ашотян, добавив, что переговоры с российской стороной о признании армянских водительских прав в других форматах будут продолжаться.

С 1 июня граждане с зарубежными водительскими правами больше не имеют права работать в России профессиональными водителями. Закон был принят в связи с увеличением числа ДТП, которые происходят с участием иностранцев. За нарушение закона и допуск к управлению водителей без российских водительских удостоверений должностных лиц будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Однако решение не распространяется на граждан Беларуси и Кыргызстана.

Как пояснил Вячеслав Володин, это обусловлено тем, что правила дорожного движения жители этих двух стран изучали на русском языке.