Сан-Марино станет первой страной с 5G

Республика Сан-Марино в Южной Европе первой в мире развернет сети 5G на территории всей страны.

Как ожидается, страна перейдет на 5G к концу 2018 года.

Мместный оператор связи Telecom Italia Mobile (TIM) намерен использовать страну в качестве площадки для испытаний новой технологии. В 2017 году оператор подготовит в Сан-Марино основную инфраструктуру для перехода на 5G.

TIM также проводит испытания в Милане и Турине, но в Сан-Марино меньше нормативных ограничений на использование радиочастот, чем в Италии, что расширяет возможности компании

По словам техдиректора TIM Джованни Фериго, Европа сыграла главную роль в развитии технологии 2G, но затем уступила азиатским странам в случае 3G и США с 4G.

"Вместе с 5G мы намереваемся вернуть Европе лидерство в создании стандартов", - сказал он.