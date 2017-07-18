В Беларуси производство сельхозпродукции в I полугодии снизилось на 0,8%

В январе-июне 2017 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,3 млрд рублей, или 99,2% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2016 года.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 млрд рублей, или 99,9% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду предыдущего года.

В Беларуси продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 2,2 млн т кормовых единиц, или 79,5% к 1 июля 2016 года. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 6,7 ц кормовых единиц (на 1 июля прошлого года - 8,4 ц).

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 903,8 тыс. т, или на 2,5% больше, чем за первое полугодие 2016-го, молока - 3624,6 тыс. т (на 2,2% больше). В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 860,5 тыс. т и по сравнению с первым полугодием 2016 года увеличилось на 3%, молока произведено 3471,4 тыс. т, или на 2,9% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июля 2017 года численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,7%, в том числе коров - 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн голов (на 0,3% больше).-