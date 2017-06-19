В Беларуси производство сельхозпродукции в январе-мае выросло на 0,1%

В январе-мае 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4 млрд. рублей и по сравнению с январем – маем 2016 г. увеличилось в сопоставимых ценах на 0,1%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 0,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 753,1 тыс. тонн, или на 2,2% больше, чем за январь – май 2016 г., молока – 2941,3 тыс. тонн (на 2,2% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 715,4 тыс. тонн и по сравнению с январем – маем 2016 г. увеличилось на 2,7%, молока произведено 2829,5 тыс. тонн, или на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 июня 2017 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн. голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,5%, в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,8 млн. голов, или 99,5% к 1 июня 2016 г.