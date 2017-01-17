Последнее обновление: 17.01.2017 17:55

В Беларуси производство сельхозпродукции в 2016 году увеличилось на 3,4%

В 2016 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 15,3 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с предыдущим годом в сопоставимых ценах на 3,4%.

Как сообщает Национальный статистический комитет, наибольший удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства занимает Минская область (24,7%), далее следуют Брестская область (18,6%), Гродненская (15,9%), Гомельская (15,5%), Могилевская (12,9%) и Витебская область (12,3%).

На долю сельскохозяйственных организаций, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, приходится 80,1% произведенной продукции, хозяйств населения – 19,9%.

В сельскохозяйственных организациях объем производства продукции сельского хозяйства за 2016 год составил 12,2 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в 2015 году.

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