ЕС отменит роуминг для стран Восточного партнерства

Евросоюз отменит плату за роуминг для 6 стран-членов Восточного партнерства. Это означает, что жители Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, Беларуси и Украины во время поездок в Европу смогут пользоваться своими телефонными номерами, не подключая услугу роуминга.

Европейский Союз намерен внедрить бесплатный роуминг для стран программы Восточного партнерства. Об этом заявил руководитель службы внешних действий ЕС Борис Ярошевич Общественному вещателю Грузии, пишет "Белорусский партизан".

«Если вы путешествуете в страны Восточного партнерства или из этих стран в ЕС, тарифы в роуминге слишком высоки. Плата за роуминг в ЕС уже отменена. Теперь мы планируем сделать это и за пределами Евросоюза для 6 стран Восточного партнерства. Если вы с грузинским номером поедете в Бельгию, то не должны там тратить на звонки больше, чем тратите в Грузии», – сказал Ярошевич.

Он добавил, что также будут пересмотрены и согласованы с мобильными операторам тарифы на сотовую телефонную связь и пообещал, что «плата будет низкой и доступной».

По словам Ярошевича, инициатива будет зафиксирована в декларации на саммите Восточного партнерства, который пройдет в ноябре 2017 года в Брюсселе. Полностью реализовать инициативу планируется к 2020 году.

Проект ЕС «Восточное партнерство» начат в 2009 году. Его цель – интеграция 6 постсоветских стран в европейские структуры. В проекте участвуют Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина.