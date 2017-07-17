Греция снова просит ЕС освободить ее от системных проверок на границе

Греция подала заявление до институтов Европейского Союза, вторую за последние четыре месяца, с просьбой освободить страну от обязанности выполнять систематические проверки на своих границах.

Греция подала заявление в институты Европейского Союза, второе за последние четыре месяца, с просьбой освободить страну от обязанности выполнять систематические проверки на своих границах, ообщает Ekathimerini.

"В документе, который был послан на прошлой неделе в Европейскую комиссию, Европейскую пограничную службу Frontex и страны-члены ЕС, греческая полиция (ELAS) просит о 18-месячной приостановке обязательств относительно введения новых и жестких проверок на границах - в соответствии с поправками в Шенгенский кодекс, которые вступили в силу в апреле", - говорится в сообщении.

Так, греческая власть в просьбе ссылается на недостатки инфраструктуры и увеличения траффика в 12 аэропортах по всей стране, включая международный аэропорт Афин.

Кроме этого, ELAS также требует приостановки новых правил Шенгена на сухопутных границах страны на нескольких контрольных пунктах на границе с Македонией и Болгарией.

По данным ELAS, эти контрольные пункты имеют дело с большим количеством путешественников, а введение новых правил может иметь серьезные последствия для движения транспорта, особенно в летние месяцы.

Греческие правоохранители утверждают, что они, в свою очередь, будут продолжать "целевые" проверки лиц, которые подозреваются в торговле людьми или терроризмом, прибавив, что другие страны также желают подобной приостановки действия новых правил.

Как отмечает издание, соответствующая поправка обязывает государства-члены ЕС проводить систематические проверки через базы данных всех лиц, включая тех, кто пользуется правом свободного передвижения в соответствии с законодательством ЕС (то есть граждан ЕС и членов их семей, которые не являются гражданами блока), когда они пересекают внешние границы.

Сообщается, что 7 апреля Греция начала вводить новые правила, однако через два дня она попросила и получила разрешение на 6-месячную приостановку из-за серьезных заторов во время пересечения внешних границ.