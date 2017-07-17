Посольство Украины направило в МИД Беларуси ноту протеста в связи с анонсом российского фильма «Крым»

Посольство Украины в Беларуси протестует против возможного показа в кинотеатрах российского пропагандистского фильма «Крым. С любимыми не расставайтесь».

В Министерство иностранных дел направлена соответствующая нота в связи с демонстрацией в кинотеатрах трейлера этого фильма.

В трейлере, которые начали крутить в минских кинотеатрах, говорится, что драма «основана на реальных событиях» на фоне «возвращения» полуострова «в родную гавань». Премьера запланирована на середину августа, лента снята на средства российского правительственного «Фонда кино» режиссером и телеведущим Алексеем Пимановым.

Тем временем первый заместитель генерального директора предприятия «Киновидеопрокат» Андрей Разжавайкин в комментарии «Свабодзе» заверил, что «Крым» на больших экранах демонстрироваться не будет: «Могу заверить, что у нас этот фильм к показу в кинотеатрах не планировался. Насколько знаю, там премьера перенесена с августа на сентябрь, но в любом случае мы не можем показывать все киноленты, которые выходят в Российской Федерации. Еще раз повторяю: у нас "Крым" к показу не предполагался, его не было даже в перспективных планах. И не будет...».

В сюжет фильма «Крым. С любимыми не расставайтесь» положена история любви во время аннексии Крыма весной 2014 года.