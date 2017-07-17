В ООН отмечают "зеленые" тренды в финансовых потоках G57

В прошлом году страны "Большой двадцатки" добились огромных успехов в мобилизации финансовых средств на "озеленение" экономики и борьбу с глобальным потеплением.

На эти цели были направлены триллионы долларов в виде инвестиций из государственных и частных источников, свидетельствуют данные исследования Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

"Международное сообщество пообещало создать лучшее будущее для людей и планеты. Но мы не сможем построить устойчивое будущее без глобальной финансовой системы, обеспечивающей средства на поддержку необходимых преобразований", - заявил глава Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм.

Новое исследование ЮНЕП свидетельствует об обнадеживающем прогрессе на этом направлении. Многие страны "Большой двадцатки" создают модели "устойчивой финансовой системы", выделяя средства на развитие низкоуглеродной экономики. Они вкладывают все больше инвестиций в проекты по развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергетической эффективности и в строительство экологичной инфраструктуры в городах.

В рамках продвижения инициатив по наращиванию инвестиций в "зеленое будущее" в июне этого года власти Китая сообщили о создании пяти пилотных зон - в провинциях Гуандун, Гуйчжоу, Цзянси, Чжэцзян и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе - с целью модернизации промышленности В Германии город Франкфурт был объявлен "зеленым финансовым центром".

В целом за год - с июня 2016 года - страны "двадцатки" приняли больше всего мер, связанных с "зеленым финансированием", если сравнивать с любым другим 12-месячным периодом после 2000 года. Все это привело к увеличению потоков "зеленых" финансов, в первую очередь, в виде выпуска "зеленых" облигаций, которые в 2016 году выросли примерно на 100% и составили $81 млрд.

Эксперты ЮНЕП уверены, что мобилизация инвестиций в чистые технологии и "природную" инфраструктуру, такую как леса и почвы, является наилучшим путем обеспечения реального экономического роста, борьбы с изменением климата и увеличения занятости населения в XXI веке.