Японцы обеспокоены способом избавления от отходов с "Фукусимы-1"

Отходы с радиоактивным изотопом тритием с аварийной АЭС "Фукусима-1" будут выброшены в океан, заявил председатель управляющей компании TEPCO Такаси Кавамура.

"Решение уже принято", - приводит его слова информационное агентство Киодо.

Технологии в Японии не позволяют извлечь тритий из жидких отходов после фильтрации, в отличие от остальных радиоактивных частиц. Как отмечает Киодо, риск для здоровья человека от трития невелик, однако жители, и особенно рыбаки префектуры Фукусима, обеспокоены намерением слить отходы АЭС в море.

Землетрясение и цунами 2011 года серьезно повредили три реактора станции, а компания TEPCO, потратившая на конец 2016 года 22,7 млрд долларов на дезактивацию АЭС, еще далека от завершения работ по ликвидации последствий аварии. Для предотвращения попадания в почву радиоактивных веществ японцы замораживают грунт под АЭС "Фукусима-1", однако жидкие отходы в контейнерах надо все равно куда-то девать.

Росатом неоднократно подтверждал свою готовность помочь Японии в ликвидации последствий аварии в Фукусиме. Осенью 2014 года японское правительство выбрало предприятия "РосРАО" и Радиевый институт имени Хлопина в качестве партнеров для осуществления демонстрационного проекта по проверке технологии очистки радиоактивной воды на аварийной станции от трития.

Российские специалисты создали демонстрационную установку по очистке загрязненной воды, и ее испытания успешно прошли в 2016 году на одной из площадок "РосРАО".