ФРГ дала зеленый свет продаже вооружений Саудовской Аравии и Египту

Правительство Германии одобрило многомиллионные сделки по продаже вооружений Саудовской Аравии и Египту. Об этом в четвергсообщил Reuters со ссылкой на список, составленный министерством экономики ФРГ по запросу бундестага и попавший в распоряжение агентства.

Как следует из списка, Совет безопасности бундестага одобрил поставку Саудовской Аравии 110 грузовых автомобилей производства Rheinmetall MANN Military Vehicles GmbH, четырех патрульных кораблей береговой охраны судостроительной компании Lürssen-Werft, а также экспорт военной продукции и обмундирования концерна Fritz Werner. Египту Германия поставит подлодку, произведенную немецким концерном ThyssenKrupp Marine System.

Министерство экономики отказалось от комментариев по этому поводу. Представитель ведомства лишь заявил, что система контроля за продажей вооружений в Германии одна из наиболее строгих в мире. Кроме того, принимая решение об экспорте воружений Эр-Рияду и Каиру, Берлин, по его словам, руководствовался не экономическими, а внешнеполитическими соображениями и интересами в сфере политики безопасности.

Между тем парламентская оппозиция подвергла резкой критике сделку по продаже вооружений Саудовской Аравии и Египту в связи с нарушениями прав человека в этих странах. "Поставляя вооружение в районы конфликтов, федеральное правительство способствует возникновению новых причин для бегства жителей, осознанно принимая в расчет дальнейшее обострение конфликта", - заявила сопредседатель Левой партии ФРГ Катя Киппинг (Katja Kipping). По ее словам, экспорт вооружений Федеральной республики уже давно превысил любую допустимую степень.

Эксперт партии "зеленых" по вопросам безопасности Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger), в свою очередь, заявила, что разрешение на продажу вооружений политическим режимам, которые нарушают права своих граждан и совершают военные преступления в Йемене, противоречит политике безопасности и соблюдением прав человека. "Весь экспорт вооружений таким государствам, как Саудовская Аравия, необходимо немедленно прекратить", - потребовала Бруггер.