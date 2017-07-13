Последнее обновление: 13.07.2017 17:18

ФРГ и Франция создадут "дорожную карту" по производству военных самолетов

Германия и Франция к середине 2018 года создадут "дорожную карту" по вопросу о совместном производстве военных самолетов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Могу подтвердить то, что сказано (французским президентом). К середине 2018 года это будет доведено до "дорожной карты", плана. Могу только приветствовать это", - сказала Меркель.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция и Германия договорились о сотрудничестве в развитии боевой авиации и создании общей программы тактических ракет "воздух-земля".

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