ФРГ и Франция создадут "дорожную карту" по производству военных самолетов

Германия и Франция к середине 2018 года создадут "дорожную карту" по вопросу о совместном производстве военных самолетов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

"Могу подтвердить то, что сказано (французским президентом). К середине 2018 года это будет доведено до "дорожной карты", плана. Могу только приветствовать это", - сказала Меркель.

Ранее Елисейский дворец сообщал, что Франция и Германия договорились о сотрудничестве в развитии боевой авиации и создании общей программы тактических ракет "воздух-земля".