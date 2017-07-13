Google отсудил у Франции 1,1 миллиарда евро

Компания Google выиграла судебный спор у Франции, что позволит компании избежать выплат в размере 1,1 миллиарда евро в бюджет страны, на которых настаивала французская налоговая служба.

Французский суд в среду постановил, что Google не обязан платить 1,1 млрд евро (1,3 млрд долл.) по налоговым декларациям, чего требовали французские власти.

В частнсоти, парижский административный суд постановил, что компания Google Ireland Limited не должна платить корпоративные налоги и налог на добавленную стоимость за период 2005-2010 годов.

Сообщается, что решение суда в пользу Google было принято по рекомендации судебного советника.

Французское Министерство финансов заявило, что в течение двух месяцев рассмотрит возможность подачи апелляции.

В июне Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за манипуляцию поисковой выдачей с целью продвижения собственных интернет-сервисов, тем самым поставив жирную точку в одном из трех дел в отношении поискового гиганта.