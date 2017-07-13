Последнее обновление: 13.07.2017 17:18

В Великобритании опубликовали "Билль об отмене" законов Евросоюза

Законопроект об отмене законодательства Евросоюза опубликован в четверг на сайте парламента Великобритании.

В документе 57 страниц, "Билль об отмене" (The Repeal Bill) уже называют самым важным законопроектом в стране за последние несколько десятилетий.

"13 июля правительство предприняло следующий шаг в возврате полномочий из Брюсселя Великобритании, представив "Билль об отмене", - сказано на сайте.

Законопроект предусматривает исключение Европейского суда из процесса подготовки законов в Великобритании, а отмена действия в стране закона "О Европейском сообществе" от 1972 года положит конец примату европейского законодательства над британским.

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